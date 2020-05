Räppar AG pani albumile kokku lood suhetes kogetud tunnetest ja olukordadest 

"Sõnal "suhe" on mitu tähendust. Matemaatikas on suhe sama mis jagatis. Filosoofias nimetatakse suhteks ehk relatsiooniks aktsidentsi, mis mitut substantsi omavahel seob. Kõnekeeles on suhe ehk inimsuhe inimestevaheline vaimne ja füüsiline lähedus. Album "Suhted" räägib erinevatest olukordadest ja tunnetest, mida suhete jooksul võib kogeda," kirjeldab räppar.