Kait Kall jäi karantiini ajal kolme tütrega üksi koju: tööl käia on laste kasvatamisest tunduvalt lihtsam! 

"Oli kirgastav kogemus hoida üheaegselt korras kodu, teha süüa ja mõelda ette nädala menüü, et ei peaks tihti poes käima. Loomulikult oli paras hullus – tööl käia on laste kasvatamisest ikka tunduvalt lihtsam! Samas saime varsti aru, et lõputult ei jaksa perest eemal olla," räägib Kait.