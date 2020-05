Saaremaa juurtega artistid annavad kodusaare toetuseks heategevusliku virtuaalkontserdi 

“Saaremaa on koroonaviiruse tõttu kõige rohkem kannatada saanud ning mõtlesime, mida saaks teha, et inimestel veidi tuju tõsta,” räägib üks kontserdi initsiaatoritest, Annely Longhurst. “On ääretult hea meel, et need Saaremaa juurtega artistid otsustasid projektis tasu küsimata kaasa lüüa. Loodame, et see kontsert on inimeste jaoks inspireeriv ja lootustandev ning ollakse lahked annetama.”