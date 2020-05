Perekond Kõrvits müüs maha Kuressaares asuva Kure kohviku: igast asjast, mida oled hingega teinud, on raske loobuda 

Kure kohviku uueks omanikuks on seni Kuressaare ööklubi Divaga tegutsenud Rainis Lõuke, kes rääkis Saarte Häälele, et kohviku kogu kontseptsioon, kujundus ja meeleolu jäävad samaks. “Tema algatas mõtte ja see ühtis meiega vaatega väga hästi. Ka meie tahtsime, et midagi ei muutuks, sest klientuur on harjunud sellega, mida oleme pakkunud. Kui inimene on harjunud ühe asjaga ja see töötab, ei pea seda kohe muutma hakkama,” on Harry uue omaniku otsuse üle rõõmus.