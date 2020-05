Endine lapstäht Mary-Kate Olsen andis jälle lahutuspaberid sisse 

33aastane Olsen, kes koos oma kaksikõe Ashleyga mängis lapsepõlves komöödisarjas "Lastega kodus" ning arvukates telefilmides, andis New Yorgi kõmulehe andmeil kohe esmaspäeval jälle lahutusdokumendid sisse. Olsen on kurtnud, et tema mees, Prantsusmaa ekspresidendi Nicolas Sarkozy poolvend Olivier, ähvardab teda nende ühisest Gramercy Parki kodust välja tõsta. Endine näitleja ja nüüdne moedisainer lootis eriolukorra ajal kiirlahutust algatades oma peavarju ja muid varasid kaitsta, kuid kohus ei võtnud tema avaldust menetlusse.