Sinu võimalus! „Talve“ tegijad otsivad uut talenti mängufilmi „Soo“ peategelase rolli 

Sel suvel võttesse mineva mängufilmi “Soo” aluseks on Oskar Lutsu samanimeline jutustus. Filmi üks produtsente, Apollo Film Productionsi produtsent Tanel Tatter ütleb, et “Soo” on nende meelest Lutsu kõige terviklikum ja põnevam jutustus. “See erilise atmosfääriga armastuslugu on Eesti filmitegijatele ammuseks unistuseks olnud. Enamik filmi tegelastest on meile praegu juba teada, kuid mõtlesime, et miks mitte korraldada Metskassi rolli täitva näitleja valikuks just avalik casting.”