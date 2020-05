Khloé Kardashian on tundmatuseni muutunud - iluekspert seletab, mis võib põhjuseks olla  

Paljud kahtlustavad, et reality-staar on lasknud oma nägu ilulõikustega muuta. Khloé nina on varasemast kitsam, ka nägu on hoopis teise kujuga. Austraalia raadiosaade "3pm Pick-Up" küsis iluravi ja täitesüstide asjatundjalt Claire McGuinnessilt, miks Khloé nii võõrastav välja näeb.