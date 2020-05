Sharon Osbourne pole oma vennaga 13 aastat sõnagi rääkinud! 

Ozzy Osbourne'i abikaasa Sharon (67) on varem väitnud, et on rahahädas venda aastate jooksul määratult palju aidanud, andes talle enam kui poole miljoni euro väärtuses raha. "Ma usun, et ta vaatab mind ja mu peret, kes me kõik oleme edukad, ja tema hinge õgib kadedus," on Sharon Daily Mirrorile öelnud. Ta ei lase ka oma lastel onuga rääkida, ehkki too on seda anunud. "Paistab, et ta tahab meie käest ainult raha. Ma ei taha temaga mitte mingit tegemist teha."