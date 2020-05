Katrin Karisma hakkas kodukohvikut pidama: inimesed olid meeldivalt üllatunud 

“Mu sõbrannal on varasem kogemus olemas ja pakkus, et hakkame kohvikut pidama. Kuigi mul kogemust ei ole, armastan väga küpsetada ja siis nii läkski,” rõõmustab Karisma. “Ma olen ise palju kodukohvikutes käinud ja mulle on alati väga meeldinud. Kõik toidud, mida pakutakse, on võrreldes restoraniga ikka teistsugused: inimesed teevad toite hoole ja armastusega.”

Esimest korda avas kodukohvik uksed möödunud nädalavahetusel. “Ma usun, et inimesi käis kuskil saja ringis, aga kõik korraga ei olnud kindlasti kohal. See oli ikka kolme päeva jooksul,” räägib näitleja. Alguses kutsusid sõbrannad kodukohvikusse enda tuttavaid ja sõpru. “Pärast aga tuli inimesi Astangult ja Tallinnast. Igatahes väga tore oli! Tagasiside on olnud ainult positiivne. Inimesed olid meeldivalt üllatunud ja kõigile maitsesid meie küpsetised.” hõiskab ta. “Pühapäeval oli ka üks vanaema lapselapsega, kes ütles mulle rõõmsalt: “Tulime Türisalu pangale ja edasi Treppojale. Lapsel läks kõht tühjaks, kiirustasin poodi, aga seal polnud midagi. Siis järsku leidsin teid!” Laps sai meie juurest värsket apelsinimahla ja porgandipirukat. Oli väga õnnelik, jooksis koeraga siin õue peal, “ meenutab Katrin.

“Kodukohviku pidamine on tore vaheldus ja inimesed on väga õnnelikud. Inimesed on pääsenud sellest koroonavangistusest ja tulevad siia suure rõõmuga,” arvab naine.

Kui kaua kodukohvik tegutseb, Katrin praegu ei tea. “Ma olen ikkagi näitleja. Võib-olla partnerid jätkavad kohvikuga, aga kohe, kui saan lavale, tahaks ikka veel mängida,” muigab ta. Katrinil on lootust lavale saada juulis, kui on plaanis vabaõhuetendused.

Karisma viimaste kuude ja eriolukorra üle ei kurda. “Tööd ja tegemist on palju. Mul on väga suur aed, kus asjatamist jagub. Ma tegelen ka audioraamatute salvestamisega. Seda tööd teen hommikul vara, kui on hästi vaikne.