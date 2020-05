Inimesed Menusarja „Riverdale“ tähed läksid lõpuks tõepoolest lahku Toimetas Triin Tael , täna, 09:56 Jaga: M

Lili Reinhart ja Cole Sprouse Foto: Richard Shotwell/AP/Scanpix

Menusarjas "Riverdale" mängivad Lili Reinhart ja Cole Sprouse on New York Posti teatel lahku läinud. Viimase aasta jooksul on paarikese sassis suhetest korduvalt sahistatud, kuid nüüd paistab lahkuminek lõplik olevat.