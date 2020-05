Inimesed Kuhu panna nõel, et koroona külge ei hakkaks? Sirje Presnal , täna, 16:55 Jaga: M

GALERII

EI OLEGI VALUS: Nõelravinõelad on imepeenikesed ja nende panemine haiget ei tee. Foto: Robin Roots

Nõu iseenesest on lihtne: tuleb olla terve! „Kui keha on korras ja stressi pole, siis koroona tõenäoliselt külge ei hakka,“ kinnitab Hiina meditsiini arst Erki Ennok. Kõik, mida arstid ja tervisenõustajad on seniajani rääkinud – söö tervislikult, liigu piisavalt, puhka korralikult ja tegele toredate asjadega –, kehtib endiselt. Immuunsust on aga võimalik turgutada ka nõelte panemisega.