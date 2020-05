FOTOD | Maris Järva võttis perre kutsika: päris oma lemmiklooma pole mul kunagi varem olnud 

Maris ütleb, et kunagi ei ole olnud küsimus kas koera majja võtta, pigem oli küsimus, millal see juhtub. „Sel aastal sai mulle selgeks, et täpselt nüüd ongi õige aeg,“ sõnab ta. „Vanaemade-vanaisade juures on koerad alati olnud, aga nii-öelda päris oma lemmiklooma, kellele ise järele sõidan ja koju toon, pole kunagi varem olnud,“ räägib raadiohääl. „Koeri on meil praegu pere lähiringis aga mitmeid – ämma ja äia juures elab neid lausa kolm.“

CJ ja venna Foto: Martti Vaidla

Maris tõdeb, et õige pesakonnani jõudmine ei olnud esialgu kõige lihtsam, sest tõug on populaarne ja soovijaid palju. „Nii, et head pesakonnad ennast reklaamima ei pea.“ Õigete inimeste kaudu jõudis Maris lõpuks ka õige kasvatajani. „Kristi Vaidlal, kes ise ka treenib koeri, oli pesakond just sündinud. Asusime kirjavahetusse ja karantiini lõppedes oli võimalik ka kohtuda. Nii ta läks ja õnneks usaldas Kristi pesakonna kolmanda kutsika meile.“

Pesakonnas oligi kolm kutsikat, kõik poisid: Cuba, Cooper ja CJ. Just CJ nende perre tee leidiski. „Tegelikult oleksime isast eelistanud ka,“ ütleb Maris ja tunnistab, et loomulikult tuli elamine ka koerakindlaks muuta. „Ikka tuleb kõik endale kallis ja koerale ohtlik eemaldada. Vähemalt esialgu. Aga babyproof-imine käib siiamaani. Kui kuts kohal, saab kõige paremini aru, mis korrigeerimist vajab.“ Juunis on neil plaanis koerake ka kutsikakooli viia.

CJ ja vennad ema Lorega. Foto: Martti Vaidla

Passis seisab koeral õige uhke nimi – Lexberry’s Starry Sky CJ. „Hetkel on ta CJ, eks töö käigus selgub, kas suupärasem hüüdnimi osutub vajalikuks või mitte,“ sõnab Maris, et esialgu pere värskeimal liikmel veel hüüdnime pole.