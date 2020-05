Boy George vabanes 30 kilost just selle lihtsa nipi abil? 

Daily Maili kinnitusel kaalub 58aastane laulja nüüd 79 kilo ringis. Varem ulatus Boy George'i kehakaal lausa 107 kiloni. Ajakiri Women's Day väidab, et endine Culture Clubi laulja rookis oma toiduvalikust välja süsivesikud ja suhkru - nii need kilod kadusid. Veebruaris rääkis poptäht ajakirjale, et käib Sydneys "The Voice'i" võtete vahel agaralt jalutamas.