Kas Megxit oli Meghani või Harry soov? Nüüd on selgus majas 

"Sõna Megxit ajab prints Harryt marru," kinnitab The Suni allikas. "See jätab mulje, et otsus kuninglikust perekonnast minema marssida oli Meghani oma. Tegelikult oli selle otsuse taga Harry ise." 11. augustil ilmuv raamat “Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family" toob tõe päevavalgele, kinnitab kõmulehe informaator.