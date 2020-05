Inimesed Režissöör Ergo Kuld: eriolukord andis võimaluse maksimaalselt pere jaoks olemas olla Katharina Toomemets , täna, 14:14 Jaga: M

GALERII

SUNNITUD TÖÖPAUS: Eriolukord, mis tänaseks Eestis lõppenud, tõi paljudele kaasa projektide pausilemineku või edasi lükkamise. Režissöör Ergo Kuld ütleb, et temal on hetkel pausil üks projekt ning üks edasi lükatud. „Kindlasti on pannud see aeg mõned asjad enda jaoks ümber väärtustama ja loodetavasti oskan end tulevikus rohkem säästa,“ leiab mees eriolukorras siiski ka positiivset. Foto: Erakogu

„Martiniga oli esimene kokkupuude reklaamimaailmas, tema esindas reklaamiagentuuri McCann ja mina üht tootmisproduktsiooni. Tegime ühele tuntud karastusjoogi brändile võrdlemisi pöörast reklaamikampaaniat, Martin genereeris ideid ja mina aitasin selle hulluse üles filmida,“ kirjeldab režissöör Ergo Kuld, kuidas ta tutvus stsenarist Martin Algusega, kellega nad on koos teinud lugematul hulgal telesarju.