Superstaariga segasummasuvilas ehk Kõik müügiks! Kinnisvarahai Uudo Sepp: raskused mind ei heiduta! 

Lootuses leida Tallinnast välja armas pelgupaik, kus on pisike aed ning keris, mille kivid väga-väga kuumaks lähevad, kulgen suvisel maikuu reedel Laitse suunas. Sealses suvilarajoonis on saadaval suvemaja, mida kinnisvaraportaalis reklaamib „Eesti otsib superstaari“ võitja Uudo Sepp isiklikult. Tegu pole tema nimekaimuga, nagu alguses arvan. Uudo Sepp on valinud uue karjääritee ning tegutsenud nüüdseks juba kaks nädalat kinnisvaramaaklerina!