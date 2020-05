Kadi Voorand ja Mihkel Mälgand annavad veebikontserdi, mis läheb otsepildis ka Saksamaale ja Itaaliasse 

Tegemist on nii pildis kui helis kõrgtasemelise rahvusvahelise kontserdiga, mis kantakse otsepildis portaalidesse Saksamaal, Itaalias, Ungaris ja mujal. "Muusika loob maailma, milles on võimalik lõputult unistada. Kutsume teid unistama meiega koos ning viibima muinasjutulises maailmas, mida rikastavad lummavad kaadrid Lahemaa Rahvuspargist ja Rahvusooper Estonia teatrisaali autentne atmosfäär", ütleb Voorand pressiteate vahendusel.

Tänavu oli muusiku tihedasse kontserdigraafikusse planeeritud hulk väga olulisi albumi "In Duo with Mihkel Mälgand" esitluskontserte väljaspool Eestit. Kriisi tõttu sai aga enamik neist tühistatud või edasi lükatud. Nii on tegu omamoodi tervitusega kõikidele fännidele ja korraldajatele maailma erinevais paigus, kes kontsertide ootel on olnud.