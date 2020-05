Queeni täht Brian May sai infarkti! 

May andis hiljuti fännidele teada, et oli aias mütates nii agaralt tööd teinud, et rebestas tuharalihase ja sattus haiglasse. Nüüd aga selgub, et legendaarne kitarrist on vigastusest paranemise ajal infarkti saanud.

May tunnistab, et Queeni omaaegse plaadi "Sheer Heart Attack" pealkiri pani teda veidi muretsema. "Kartsin, et see võib pahandada neid, kes on ise infarkti üle elanud. Nüüd tunnen õigupoolest kergendust, et ma ise sellesse klubisse kuulun - ja ma pole üldse pahane! Hoolitsege enda eest, inimesed."