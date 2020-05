FOTO | Tuuli Roosma peres kasvab eriti eksootiline lemmikloom 

"38 papagoid ehk kuidas mõõta madu-ussi? Tekkis huvi kui pikk on meie Pille. Aga Pille ei ole kunagi sirge, ta on kas rullis või vonkleb. Siin üks minu järjekordne katse ussi sirgu ajada, aga tema tõmbab ikka siksaki sisse. Vanas Sojuzmultfilmi teoses mõõdeti boamao pikkust papagoides. Kas kellelgi on laenata papagoid?" kirjutab Tuuli pildi juures.