Deppi 18aastane poeg käib endast paar aastat vanema modelliga 

Daily Mirror kirjutab, et Jack on veetnud karantiiniaega Pariisis, kus elab tema ema Vanessa. Pariisis on olnud ka Deppi ja Paradis' tütar Lily-Rose. Ent Jackil on ka sõbratar, 20aastane modell Camille Jansen. Paarike tabati oma igapäevaselt jalutuskäigult.