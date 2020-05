Ameerika telekompu paljastas, et talle on VIIS korda juukseid istutatud 

44aastane staar tunnistas laupäeval Instagramis, et talle on 14 aasta jooksul tehtud viis juustesiirdamist, ning avaldas ehmatava foto pead ümbritsevast armist. "Olen seda päeva 17 aastat kartnud. Päeva, mil mu kohutav saladus ilmsiks tuleb."

Cheyenne'i sõnul hakkasid tema juuksed hõrenema umbes 22. eluaasta paiku. "Ka mu vanem vend hakkas kiilanema, aga tema oli palju vapram ja cool'im ja lihtsalt ajas juuksed maha." Cheyenne aga elas kiilanemist väga raskelt üle. Ta tundis end järjest inetumana ja võõrama. Kogunud raha, lasi ta 28aastaselt esimese juustesiirdamise teha. "Varjasin seda kõigi eest. See oli valus ja kallis, aga mu enesetunne hakkas paranema." Juuksed aga hõrenesid edasi ning nii on näitleja pidanud veel neljal protseduuril käima.

Jackson tunnistab, et kavatses oma saladust surmani hoida. Ta avaldas seda vaid iga tööprojekti algul meigi- ja soengukunstnikele. Tema üllatuseks ei pidanud keegi seda isegi märkimisväärseks. "See ei huvitanud mitte kedagi peale minu!" Cheyenne tahab oma avameelsuse kaaskannatajaid inspireerida. "Mõistsin pandeemia ajal, et sellised tühised jamad pole üldse tähtsad."