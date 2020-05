Inimesed Inglise lastekirjanik oli koroona tõttu poolteist kuud väga raskes seisus Toimetas Triin Tael , täna, 10:44 Jaga: M

Michael Rosen Foto: Ian West/PA Wire/PA Images/Scanpix

Inglise lastekirjanik Michael Rosen, kelle loomingust on eesti keeles ilmunud "Me peame karujahti", pääses 47 intensiivravipäeva järel viimaks tavapalatisse. Abikaasa tõdes, et Michaeli võitlus koroonaviirusega on olnud pikk ja raske.