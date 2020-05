„Naabrist parema” Jana ja Siim-Sten said teise tütre: ta on väga rahulik laps 

“Ami Ariana sündis täpselt päev enne minu sünnipäeva, olime haiglas kahekesi ja mul ei olnud üldse tunnet, et endal oleks sünnipäev. Beebi sünd ületas seda kõike.” Jana sõnul on esimesed päevad beebiga läinudkenasti. “Kõik on väga hästi ja beebi on terve. Ta on tõesti hästi rahulik laps,” räägib ta. “Mia on ka õnnelik, et lõpuks beebi kodus on, ta ei jõudnud ära oodata.”