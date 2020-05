Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas alustati tunneli rajamist Toompea alla 

Nagu senised kaevamised Toompeal on näidanud, ümbritseb mäge umbes seitsme meetri paksune paekivist müür, kuna mäe keskosa on täidetud nelja kuni nelja ja poolemeetrise mullakihiga. Nagu Toompea välise nõlvaku uurimine on näidanud, oli vanasti paekivikihi all olev liiv mingil kombel ära õõnestatud ning hiljem täidetud mulla ja muu prahiga,“ kirjutab Uus Eesti 25. mail 1940. Juures on ka foto, millel on näha, kuidas tunnelitöölised esimese kärutäie mulda ära veavad.