Eduard Toman: „Fantastiline tunne on olla 60aastaselt noor isa, sest veel viis aastat tagasi arvasin, et ma ei saagi lapsi.“ 

Korraks läheb Tomani pilk kaugusse ekslema, justkui mõeldes, kas järgnevat öelda või mitte. Teeb aga siis lausa ehmatava ülestunnistuse: „Veel viis aastat tagasi arvasin, et ma ei saagi lapsi. Olin küll 25 aastat abielus teatrikunstnik Marianne Kuurmega, kuid tütred, keda me koos kasvatasime, ei olnud minu omad. Nad on Marianne lapsed tema esimesest abielust. Kui me tutvusime, oli üks neist eelkooliealine, teine seitsme- või kaheksa-aastane. Hiljem, kui juba neil endil lapsed sündisid, olin ma kogu hingest vanaisa eest. Tõsi, ma ei olnud bioloogiline vanaisa. Seda enam on nüüd imeline olla noor isa.“