GALERII | Aasta Suurpere 2020 on kuuelapseline perekond Alev Võrumaalt 

„Tugevate ja tublide suurperede esile toomisega väärtustame laste kasvatamist ja hoiame lasterikkust ühiskonnas au sees – me näitame sellega, et lapsed on Eesti ühiskonda oodatud ja see julgustab ning annab kindlustunnet ka teistele, et lasterikkus on tõeline rikkus,“ selgitab saadetud pressiteates ELPLi president Aage Õunap.

„Perekond Alev on ääretult ühtehoidev ja lastekeskne pere, kus kõik ettevõtmised tehakse ühiselt – sünnipäevad, külaskäigud sugulaste ja sõprade juurde, väljasõidud loodusesse nii lähedale kui kaugemale. Mitte kedagi ei jäeta maha ega viida vanavanemate hoida. Isa ja ema on toonud oma töised tegevused kodukatuse alla, et olla lastele lähedal, anda neile turvatunne, olla oma tegevusega neile õpetajaks ja eeskujuks.“

Perekond Alev

Saagem tuttavaks perega, kes on valinud oma elupaigaks külakese mägede ja metsade vahel, elustiiliks loodusläheduse ja elupõhimõtteks ise hakkamasaamise. Ise ehitada kodu, ise kasvatada oma aiasaadused, ise olla endale tööandja, ise koolitada oma lapsed – kodus, pere keskel. Tallinnas sündinud ja kasvanud Aivo (42) ja Valgast pärit Merike (36) otsustasid linnatolmu jalgelt pühkida juba aasta pärast nende teise lapse sündimist Pärnumaal.

Perekond Alev elab Võrumaal endises Lepistu koolimajas, kus Ema Merikese loova silmaga ja isa Aivo kätega on vanast koolimajast saanud moodne ja hubane kodu perele, kuhu mahub lisaks ka šokolaadivabrik koos kodukohvikuga.

Pereema Merike on Roosiku šokolaadivabriku asutaja ning pakendaja ja lisaks laste koduõppe õpetaja. Isa Aivo on samuti pereettevõtte asutaja ning šokolaadimeister. Merikese ja Aivo peres on kasvamas 6 last: Aaron Aivo (15), Kaspar Elias (14), Joonas Arnold (9), Artur (7), Esmeralda (5), Rosanna (1).

Alati särasilme ja inspireeriv pereema Merike jõuab tegutseda igal rindel. Tema toob kohvikus koogi lauale sooja naeratusega, abistab kiirematel hetkedel šokolaadi pakendada ja õpetab kõiki kooliealisi koduõppel lapsi. Lisaks viljeleb ta koos lastega permaaeda, kust isa kõrvalt toidukunsti omandanud pojad tihti tomatit ja maitserohelist nopivad ning kenasti kujundatud suutäie teinekord emalegi serveerivad.