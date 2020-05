PALJU ÕNNE! Nancy 55: "Viimati pidasin sünnipäeva, kui olin 17-aastane." 

Tema kõige esimene laul oli "Mul luba loota" ja teisena sai loodud laul "Hellalt hoia mind", mis on eestikeelne versioon Taylor Dayne laulust "Tell It To My Heart". Nancy ainus CD-album ilmus aastal 1996. Kõige rohkem esinemisi oli Nancyl 1995-2000.aastatel, ent lauljana tegutseb ta siiani.