Hitimeister Aapo Ilves tõstab kisa: ma ei saa sentigi! 

Omapoolse kommentaari postituse all annab ka Eesti Autorite Ühingu tegevdirektor Kalev Rattus. "Eesti Autorite Ühingul on lepingud nii Spotify kui ka Youtube`ga. Nad ka maksavad. Iseasi on see, kui palju nad maksavad. Vaata postitust minu lehel, kus Spotify tänab autoreid selle eest, et need saavad 0,003 senti iga striimi pealt ja aitavad Spotify`l miljardeid teenida. Aga nad tõepoolest maksavad aga sellest läheb 90 % plaadifirmadele ja ülejäänud näpuotsatäis läheb autoritele. Kui Sul on 100 miljonit striimi, siis on võimalik mõni euro ka teenida, kui vähem, siis unistada ju võib," kirjutab ta.