Maailma seksikaima naise abielu jooksis karile 

Brian kommenteeris oma taskuhäälingusaates värskeid paparatsofotosid ning rääkis, et tema ja Megan hakkasid kaugenema mullu, kui naine lahkus USAst, et koos Machine Gun Kellyga ühist filmi teha. Kui Megan koju naasis, olevat nende suhted jäänud endistviisi kaugeks. Brian ütles, et andis naisele paar nädalat aega kosumiseks ja tavaellu naasmiseks. Ent avameelses arutelus leidsid kaasad, et targem on lahku minna.