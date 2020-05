Heimar Lenk: tänapäeva noored võivad minu saateid kuulates imestusest minestada – ka enne neid oli moemuusika olemas 

„Kui õnn naeratab, õnnestub ehk millalgi avada uus ja senitundmata lehekülg varalahkunud laulja Anu Antoni loomingus,“ üllatab Lenk sissejuhatuseks. Tänu tema saate ühele terasele püsikuulajale on nüüd mehe arhiivis Anu Antoni sisse lauldud lugu „Tütarlaps roosas rüüs“, mida ei leidu ei Eesti Raadio arhiivis ega pole kunagi mängitud ka üheski Eesti raadiojaamas. See on aga vaid üks lugu kümnest, mis Anu Anton kunagi salvestas. „Nagu ma hiljem olen kuulnud, salvestati kõik need lood öösel Eesti Raadio stuudios, ent eetrisse need läänelikud laulud ei jõudnudki. Nüüd üks Pärnu mees – üks mu saate paljudest aktiivsetest kuulajatest – helistaski, et ta on loo „Tütarlaps roosas rüüs“ endale ümber võtnud ja saatis mulle selle helifailina. Eks ma mõnes tulevases saates küsingi kuulajatelt, kas kellelgi on sellest salapärasest lindist rohkem aimu.“