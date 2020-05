GÖRLIDE UDUNE JA TUME ARGIPÄEV: härrad eelistavad blondiine 

„Niikaua kuni görlid esinesid ainult laval, vaatles publik nende kunsti, õigemini dressuurisaavutusi ilma mingi tagamõtteta. Kuid kõrtsiõhkkonda kandumisel kõik muutus. Kõrtsikülastaja arvab, et tatsugörlid on neiud, keda tarvis ainult sõrmeviipega kutsuda ja nad on valmis kaasa aitama alkoholiuimas külastajate lõbustamisel.“