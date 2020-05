Saund Suri ansambli The Tuberkuloited algkoosseisu kuulunud muusik Aivar Kandla Ohtuleht.ee , täna, 21:07 Jaga: M

GALERII

NOORED JA MÄSSUMEELSED: Tubekad bändi algusaastail. Seisavad (vasakult) Vido Kaljus, Aivar Aigro, Aivar Kandla, istuvad Summer ja Alar Aigro. Foto: Erakogu

Ansambel The Tuberkuloited andis reede õhtul Õhtulehe vahendusel veebikontserdi. Ansambli laulja Indrek "Summer" Raadik teatas kontserdil, et lahkunud on ansabli algkoosseisu kuulunud kitarrist Aivar Kandla.