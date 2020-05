GALERII | Singer Vinger esines Vembu-Tembumaa parklas autodemassile 

Koroonakriis mõjutab meid veel mõnda aega ja nii tuleb kontsertide andmiseks leiutada uusi lahendusi. Mitmed bändid on juba üles astunud autokontsertidel. Singer Vinger kohendas isegi oma loo "Massikommunikatsioon" sõnu, lauldes "mõnus massiisolatsioon". Lisaks ütles bändi laulja Hardi Volmer, et loodab südamest, et sellisel kujul kontserte enam ei toimu.