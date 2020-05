GALERII | Hardi Volmer drive-in kontserdi andmisest: teeme rokkmuusikat, mis ei ole mõeldud istuvatele inimestele 

“Me teeme rokkmuusikat ja see ei ole mõeldud istuvatele inimestele. Tavaliselt publik ikka kargab ja karjub,” tõdeb Volmer. “Natuke häiris, et kontsert oli valges. Pooleldi loojuv päike paistis autodesse ja segas tõelist meeleolu. Ma usun, et Vaiko Eplikul oli pimedas tunduvalt parem esineda, autodega saab vilguda ja mida kõike veel.”