Vene medõde kandis läbipaistva kaitseriietuse all vaid aluspesu  

23aastasest Nadiast hakkasid levima pildid, millest ühel on ka vanem härrasmees, kellele naise tagumisest poolest tõeliselt paljastav pilt avaneb. Naine selgitas ülemustele, et tal oli kaitseriietuses liiga palav, kuid Tuula regionaalhaigla arstid on paljastanud, et neil nappis nii ühekordseid kui ka taaskasutatavaid kaitseriideid.

Haiglaõe sõnul oli ta pärast piltide avalikuks tulemist sunnitud sulgema oma sotsiaalmeediakontod ning tagatipuks taheti teda ka meditsiinilise riietuse mittevastava kasutuse eest karistada.

Arvatakse, et Nadia pole siiki ainus meedik, kes on patsiente ravides läbipaistva kaitsekostüümi all vaid aluspesu kandnud. "Meil pole lihtsalt mitte midagi kanda," ütles arst Komsomolskaya Pravdale. "Meil pole piisavalt kostüüme, mis peaksid reeglite järgi kaitsekostüümide alla käima. Uskuge mind, kui meil oleks täiskomplekt, ei käiks me alasti."

Üks arst avaldas Nadiale ka toetust. "Nendes kostüümides on pikka aega olles väga palav. Ta ei väärinud karistust. Ilmselt ta sai aru, et kostüüm on läbipaistev, kuid otsustas sellegipoolest selle all pesuu kanda, sest nendes kostüümides on väga raske pikka aega olla. Põhiline on see, et ta abistas koroonaviirusega nakatunud patsiente. Pole õige, et keegi teda pildistas."

Nagu paljud teised arstid, on ka Nadia pidanud oma perest juba kaks kuud eemal, et mitte koroonaviirust kandvate patsientidega kokku puutudes oma lähedasi nakatada. "Ma ei karda, see on mu töö," ütles Nadia.