Jüri Vendelin pahandab Eha Urbsaluga, kes süüdistab teda ahistamises: "Minule omistati tegevust, mida pole toimunud!" 

Kevade hakul ilmus ÕL TV rubriigis "Hommikusöök staariga" videointervjuu Ameerikas resideeriva, 1988. aastal Miss Estonia esimese printsessi tiitli pälvinud Eha Urbsaluga, kes tunnistas, et pidi teismeeas oma unistustest nõukogudeaja Eestis loobuma ja seda seksuaalhälvetega mehe pärast.

Eha rääkis toonases intervjuus Kanadas edukalt äri ajavast Soome moemagnaadist Peter Nygårdist, kelle ümber oli lahvatanud mitmeid ahistamisskandaale. Meest süüdistatakse vägistamises ja alaealisega seksimises oma luksuslikus Bahama saarte häärberis. Selgus, et moehiiu alluvuses on töötanud ka Eha Urbsalu. Samuti on naine väisanud miljonäri Bahama saarte muinasjutulist elamist, kust lahkus uste paukudes justnimelt moehiiu seksistliku käitumise pärast.

Eha mainis samas intervjuus, et kõige hullemat ahistamist on ta kogenud hoopis Eestis, mitte suure lombi taga, mainides, et 15-aastaselt üritas tuntud eesti fotograaf teda ära kasutada.