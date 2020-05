Välimuse pärast põdenud Rumer Willis näitab julgelt ihu 

Rumer Willise Instagram Story foto.

Varasemas postituses on Rumer rääkinud, et tähtis on endaga rahul olla. "Mitte seetõttu, et oleme kaalus alla võtnud või teatud rõivanumbri saavutanud või et mõni üksik foto näeb välja nii, nagu see keskmisele inimesele meeldima peaks. Mu keha on nii tubli ja töötab mu nimel kõvasti. Aga tihtipeale kuuleb ta ikkagi seda, mis temaga valesti on. Mis on puudu või mida on ülemäära. Teen liiga tihti seda viga," kirjutas Willis sissekandes, millega ta reklaamis Kim Kardashiani trimmivat pesusarja skims.