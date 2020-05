„Miley Cyruse noorem õde oli väga kehv olla.“ 

Noah' sõnul oli tema elu vahepeal täiesti talumatu. "Sellepärast ma kirjutangi." Kõik on Noah'le kogu aeg kinnitanud, et ta võib teha, mida tahes - ta jääb ikkagi Miley varju. "Olen seda eluaeg iga päev kuulnud. Ja lisaks seda, et ma olen kuidagi puudulik - kas siis välimuse või iseloomu poolest. Nagu ma hiljuti ütlesin: mõnikord on mul tunne, et ma isegi ei hinga õigesti."