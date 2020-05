Harry ja Meghan alustasid Frogmore Cottage'i remondikulude tagasimaksmist 

Harry vanaema Elizabeth II teatas jaanuarikuises avalduses, et noorpaari plaan esindada Tema Majesteeti ka Põhja-Ameerikas ei saa teoks. "Lootsime kuningannat edasi teenida," väljendas Harry oma kõnes nördimust. Tema ja Meghan olid kuulutanud, et asuvad endale kujundama progressiivset uut rolli kuninglikus peres, kuid monarh tõmbas sellele kriipsu peale.

Lisaks pidid Harry ja Meghan loobuma kuningliku tiitli kasutamisest. Avalduses lisati: noorpaar on avaldanud soovi maksta riigile tagasi oma kodu, Windsori lossi territooriumil asuva Frogmore Cottage'i renoveerimisraha. See jääb nende pere koduks Inglismaal, kuid väidetavalt hakkavad nad maksma maja kasutamise eest üüri. Briti leht The Sun märkis, et raha tagasimaksmine on Briti kuninglikus peres pretsedenditu samm.