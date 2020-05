Inimesed Peaminister Jüri Ratas: koju naastes ootasid suured kallistused! Kroonika , täna, 14:02 Jaga: M

Jüri Ratas Foto: Martin Ahven

“Eriolukord on küll lõppenud, aga me ei saa öelda, et koroonaviirust enam Eestis ei ole. Näeme, et viiruse levik väheneb, aga oht on jätkuvalt olemas,” tunnistab peaminister Jüri Ratas Kroonika saates “Südamelt ära”.