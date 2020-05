Kunstkannikatega sekspomm ei saanud pool aastat istuda! 

New Delhist pärit 25aastasel Shilpal on Instagramis üle 1,5 miljoni fänni, kes imetlevad tema seksikaid fotosid. Kaunitar, kes jagab OnlyFansi lehel ka erootilisi pilte, kuulis 20aastaselt nõndanimetatud Brasiilia pepukergitusest, mille puhul süstitakse kõhult võetud rasva tuharatesse, et neid vormikamaks teha. Shilpa oli aastaid oma lameda tagumiku pärast ahastanud, kirjutab Daily Mail. Nüüd avanes võimalus transformatsiooniks.

Indialanna oli sunnitud laskma teha kolm valulist lisaoperatsiooni, et taguots korda saada. Colombias läbiviidud protseduurid läksid maksma 60 000 dollarit. Nüüd on Shilpa valudest prii. "Fännide sõnul on mul supertagumik, eriti kui see võdiseb ja neid peast hulluks ajab. Kuna see on kõik mu enese rasv, on see ka väga pehme," kiidab suunamudija.