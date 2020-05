Kendall Jenner peab katastroofilise festivali reklaamimise eest trahvi maksma 

Jenner (24) kaevati mullu augustis USA pankrotikohtusse, hagejaks oli Gregory Messer, kes üritab festivalisse investeerinud võlausaldajatele raha tagasi saada. Messeri väitel maksid Fyre' festivali korraldajad supermodellile üheainsa Instagrami postituse eest 275 000 dollarit, vahendab New York Post. Jenner lubas nüüdseks kustutatud postituses oma miljonitele fännidele, et neid ootab vapustav muusikaelamus eksootilisel erasaarel, lisaks prominentidest koosnev seltskond ja esmaklassilised kulinaariahõrgutised. Seda, et talle postituse eest maksti, Jenner ei avaldanud.

Glamuuri asemel kuivanud juustusai

Kahel nädalavahetusel toimuma pidanud festivali pass maksis 12 000 dollarit. Eelmüüki saatis tohutu menu: paljud soetasid pääsme juba enne esinejate välja kuulutamist. Kuid Bahama saarele saabunuid ootas ees kohutav pettumus: määratu piletihinna välja ladunud koorekiht avastas glamuuripeo asemel eest täieliku „Kärbeste jumala“ saare. Villade asemel olid ööbimiseks püsti löödud kipakad telgid, gurmeehõrgutiste asemel pakuti plastkarbi seest kuivanud juustusaia. Ei turvamehi, ei elektrit. WC-sid nappis ning superbändidest polnud kõssugi.

Kurikuulsa festivali korraldaja Billy McFarland mõisteti nurjunud peo eest kuueks aastaks trellide taha. Kohtulikul uurimisel selgus, et McFarland oli petis. Rahahätta sattudes (lõviosa eelarvest oli kulunud ürituse promomisele) otsis ta investoreid aina juurde, lubades neile müstilisi kasumeid, mis, nagu ta ise tegelikult teadis, olid võimatud.