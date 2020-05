VIDEO | „Rannamaja“-Ada jäi ilma võimalusest minna kuulsusega kohtingule: sel hetkel varises terve maailm kokku! 

Kuigi MTV oli Londonis filmimise juba lõpetanud, anti Adale ainulaadne võimalus. “Nad pakkusid, et mind lennutatakse Portugali. See ei tundunud reaalne, et mina, kuskilt Eestist, meeldin produtsentidele nii palju, et nad tahavad mind saates osalemiseks lennutada teise riiki,” naerab ta. “Ma hõljusin pilvedes ja mõtlesin, kuidas sain sellise võimaluse, et mulle saadetakse autojuht, kes sõidutab mu lennujaama ja ma lähen nädalavahetuseks Portugali saadet filmima.”