HÄMMASTAV: Hollywoodi tähe 5aastane tütar kannab endiselt mähkmeid 

Bell ("Good Place) rääkis, et tema ja Dax Shepardi vanem tütar Lincoln (7) vabanes mähkmetest 21kuuselt ja väga hõlpsalt. "Tegime lihtsalt ettepaneku, et ta võiks kõrvalruumis potil käia, ja pärast seda ei vajanud ta enam ainsatki mähet," vahendab ajakiri People. Kristen ja Dax olid voodis naernud: "Miks kõik potile harjutamisest nii suurt numbrit teevad? See on ju nii kerge. Lihtsalt ütled lapsele, et ta kempsu läheks."