„Teneti“ uues treileris lastakse Linnahall õhku! 

Eesti vaataja rõõmuks figureerib uues ligi kolmeminutilises treileris Tallinna Linnahall, mille Nolan valis kontserdimajastseeni võttepaigaks. Näha on rahvaga täidetud saali, kuulus hoone lastakse "Tenetis" õhku. Klipis on efektsed lõigud ka Laagna teel filmitud tagaajamisest.

"Videviku" täht Robert Pattinson keerab "Teneti" treileris aja voolu teises suunas, kuulutab USA seltskonnaajakiri People treilerit tutvustades. Nolani (49) uuest filmist on seni teada olnud peamiselt vaid seda, et tegevus hargneb rahvusvahelise spionaaži maailmas, vaja on ära hoida kolmas maailmasõda ning mängu tuleb ajaränd.

Kuid John David Washingtoni tegelaskuju (keda Nolan on filmi kangelaseks tituleerinu) ütleb treileris: "Selleks, et teha, mida ma tegema pean, pean ma saama veidi aimu ohust, mis meid ootab." Kui Pattinsoni tegelaskuju küsib: "Miks sa mind kampa kutsusid?", öeldakse: "Kas tahad tõesti teada? Ta suudab tulevikuga suhelda."

Hilisemas stseenis küsib Washington: "Aja voolu ümberpööramine. Kas siis see, et me praegu siin oleme, ei tähenda mitte seda, et seda ei juhtunudki?"