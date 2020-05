Kristina Viirpalu-Tudeberg kaotas kriisi ajal inspiratsiooni: minu jaoks see ei toiminud 

"Mõtled ju küll, et mitte midagi teha ei ole, istud looduses ja võiks midagi luua, kuid minu jaoks see ei toiminud. Eelkõige vaevas mind teadmatus: miks ma üldse neid asju teen ja millal inimesed saavad proovi tulla? Selleks, et luua, on minul vaja olla protsessi sees ja ateljees. Ma ei ole tüüp, kes istub mere ääres ja joonistab kollektsiooni valmis," lisab Kristina.