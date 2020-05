Taavi Rõivas taastab lapsepõlvekodu: kuigi sel ajal ootasime teist last, oskasime planeerida kolmele lapsele igaühele oma toa 

Muide, Taavi ja Luisa nägid alateadlikult pere juurdekasvu ette, kui maja taastustöid kavandasid. "Kuigi sel ajal ootasime alles teist last, oskasime planeerida kolmele lapsele igaühele oma toa," ütleb Taavi. "Naabrid on olnud väga toetavad," kiidab Taavi, "ning me püüame neid oma ehitusmeluga võimalikult vähe häirida."