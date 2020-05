Siret Kotka naudib vallalise seisust: alles aasta pärast lahkuminekut tunnen, et elul on värvi ja rõõmu 

"Alles nüüd, aasta pärast lahkuminekut tunnen, et elul on värvi ja rõõmu ning ma ise märkan seda kõike," rõõmustab ta.

Kuigi Siret usub jätkuvalt armastusse ja abiellu, on ta tuleviku osas tunduvalt ettevaatlikum: "Mul ei ole kindlasti roosasid prille ees. Seda enam, et mul on laps ja on oluline, et tulevane elukaaslane saaks minu pojaga hästi läbi ja võtaks ta omaks."