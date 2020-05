Dilaila kolumn | Läbi raskuste suvejumeni 

Tema muidugi poosetab oma haaremipükstes ja bikiinikopsukas basseini ääres ja näitab, milleni standardite mitteomamine viia võib. Sorri, aga pensionärid mind tõesti ei tõmba! Tõsi, pensionäride päralt on tulevik, sest nad on ainsad inimesed, kellele kindel sissetulek alles jäänud.

Enivei, alustasin enda rõdul praadimisega. Ehkki õues eriti soe pole, nõuab ilu siiski ohvreid. Pealegi, kui olin päikeselisel päeval viis tundi kõhuli lamanud, et tuharaid pruunistada, ja õhtul tulemusi vaatasin, olin üsna rahul. Kes teadis, et 14-kraadise pooleldi pilvise ilmaga võib ka päikesepõletuse saada? Eks paari päeva pärast lähevad villid ära ja tulebki välja ilus pronksikarva nahk. Vähemalt loodetavasti!

Ent säärte ja kõhu päevitamine on omaette teadus. Ma ei suuda viis tundi selili lamada! Mõtlesin isegi vahepeal, et jään päikese kätte magama. Siis aga kartsin, et keeran unes kõhuli või selili, ja saan veel tumedama tagapoole. Pidin appi võtma kunstpäikese. Tõsi, ma pole end kunagi väljaspool salongi spreitanud, aga hädaolukorras olen kõigeks valmis. Meie hele vaip sai vaid natuke pruunimaks – suvine jume tallegi.