Eleryn Tiit alustab soolokarjääri: muusika on väljendusviis, kus saan oma tunded välja lasta 

Omalooming on lauljatari jaoks olnud alati miski, millest ta on suure kaarega mööda käinud. Nüüd tunneb ta, et aeg on lasta inimestel näha päris Eleryni ja avastada, mis temas tegelikult peidus on. “Siiani olen andnud enda nime alt välja lugusid, mida ma pole ise kirjutanud ja neis pole võib-olla nii palju mind sees. Nüüd liigun järjest rohkem sinna suunda: ma tean, mis mulle meeldib, tahan oma mõtteid üles kirjutada ja ennast rohkem muusikasse panna,“ ütleb Eleryn, et enese näitamine muusikas on muutunud talle väga oluliseks. “Kui ma enne ei teadnudki, mida täpselt teen ja kus tahan olla, ning kompisin erinevaid kohti, mis on ka väga õige, siis nüüd keskendun oma muusikas rohkem sellele, mis just minust tahab välja tulla,” lisab lauljatar.